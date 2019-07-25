2019/07/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان 3 ـ الشهوة و الأخلاق و الدين بيننا و بينهمالشهوة و الأخلاق و الدين بين اﻠ-;- "نحن" و بين " الآخر" في مجالهما الحيوي إذن هو واقع بين إصرار على أسباب التخلف و بين ملامح التحضر و الانعتاق من التخلف فطرة خلق الطبيعة الكونية و فطرة المخلوقين فيها ، و مازال شكلاً من أشكال الصراع نحو بحث الإنسان لتسيده على الطبيعة.ولعله ـ من يدري ـ بفضله يصل إلى الحقيقة التي هي أصل كل حقيقة بعدما أن تمكن من ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زياد بوزيان - رؤى نقدية (2)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زياد بوزيان - رؤى نقدية (2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).