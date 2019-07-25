جواد بشارة - لعبة القط والفأر بين إيران وأمريكا

2019/07/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة لعبة القط والفأر بين إيران والغربالعراق في مرمى الإصابة الشرق الأوسط يقترب من نقطة التماس الخطرة إثر التصعيد الأخير بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعربية السعودية، من جهة أخرى.فحالة الإنذار والترقب وصلت الذروة في الأيام القليلة الماضية بعد إسقاط الطائرات المسيرة الدرونات التابعة للطرفين، واحتجاز الناقلات ، والتهديدات المتبادلة والتصعيد الكلامي والإعلامي ب......

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