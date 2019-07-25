اشرف عتريس - النخبة يا رفيق - ليست خائنة دائماً

2019/07/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس النخبة يا رفيق ..ليست خائنة دائماًفى كل الحقب الزمنية فى تاريخ وطننا العربى الذى نعتز به مهما كانت أزماته توجد النخب السياسية على اختلاف توجهاتها وتصنيفاتها الايديولوجية ومشاربها الثقافية والمعرفية مع الفقراء ولصالح الشعوب بغية التغيير للأفضل فى حياة آمنة وآدمية وإنسانية ومبدعة تضمن البقاء وتستحق الوجود ..لكن هناك من لا يخلص ولا يعرف قيمة المبدأ..لا يعرف حقوق الغير..

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