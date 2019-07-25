2019/07/25 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، اليوم الخميس، على ضرورة اكمال جميع الاعمال بمشروع المستشفى التركي في كربلاء المقدسة تمهيدا لافتتاحه في تشرين الثاني المقبل.وذكر بيان لمديرية صحة كربلاء وتلقته وكالة صدى، إن “وزير الصحة وخلال اطلاعه على مراحل الاعمال في مشروع المستشفى التركي سعة 492 سرير اكد على ضرورة الالتزام بالاتفاق المبرم بين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة كربلاء تؤكد إكمال جميع الاعمال بالمستشفى التركي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تؤكد إكمال جميع الاعمال بالمستشفى التركي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تؤكد إكمال جميع الاعمال بالمستشفى التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).