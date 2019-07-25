2019/07/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، اليوم الخميس، باعتماد نظام البديل للجيش العراقي، مشيراً إلى أن هذا النظام سيقضي على الفساد والرشاوي.وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، إننا “نطالب وزير الدفاع وامانة السر العامة بالموافقة على طلبنا المحال الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة والمحال الى وزارة الدفاع باعتماد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن صادقون يطالب وزارة الدفاع بالموافقة على اعتماد نظام البديل للجيش العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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