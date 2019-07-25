2019/07/25 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر تحالف الفتح، الخميس، قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بسحب لواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى بأنه خطير وسيسقط العاصمة بغداد، فيما نصح عبد المهدي بالتراجع عن قرار سحب الحشد الشعبي من مناطقه وعدم المجازفة بأمن البلاد.وقال عضو التحالف محمد كريم في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: سحب الحشد من مواقعه سيعيد سيناريو سقوط بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: سحب الحشد من مواقعه سيعيد سيناريو سقوط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).