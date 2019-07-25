أمانة بغداد تفتتح متنزه سومر العائلي في منطقة الشعب ببغداد

2019/07/25 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، افتتاح متنزه سومر العائلي هذا اليوم بشكل رسمي وادخاله الخدمة الفعلية أمام المتنزهين".

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