2019/07/25 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC إصابة ماركو أسينسيو القوية واقتراب جاريث بيل من الرحيل، دفعا ريال مدريد لتجديد رغبته في ضم محمد صلاح، نجم ليفربول، بحسب تقرير لصحيفة “إل كونفيدنسيال”.فريق المدرب زين الدين زيدان فقد أسينسيو لأغلب فترات الموسم الجديد بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، أما بيل فقد صرح زيزو أن النادي يعمل على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: إصابة أسينسيو وشكوك مستقبل بيل يجددان رغبة ريال مدريد في ضم صلاح المركز الخبري الوطني.

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