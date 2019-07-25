امانة بغداد تعلن عن افتتاح متنزه سومر العائلي رسمياً شرقي بغداد

2019/07/25 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد قيام بلدية الشعب بإنشاء متنزه ضمن قاطعها البلدي وبمساحة تقدر باكثر من أربعة دونمات في المنطقة المجاورة لمركز شرطة حي سومر وجامع السادة النعيم بعد ان قامت ملاكات الامانة وبجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد برفع الكتل الكونكريتية عن الموقعين مما أعطى فرصة لإنشاء المتنزه بعد توفر المساحة […]

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