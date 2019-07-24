2019/07/25 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H6yXF1EZd5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 24-7-2019 | العثور على امرأة مسنة مرمية على الطرقات في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 24-7-2019 | العثور على امرأة مسنة مرمية على الطرقات في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).