2019/07/25 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب ممثل الشبك في مجلس النواب النائب قصي عباس، الخميس، رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن قرار باخلاء لواء ٣٠ حشد شعبي نقاط التفتيش في منطقة سهل نينوى، محذرا من تبعات خطيرة لهذا الأمر.وقال عباس في بيـان، “تفاجئنا اليوم بقرار صادر من القيادات الامنية العليا يطالب فيه لواء ٣٠ باخلاء نقاط التفتيش المؤدية من مناطق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل الشبك يطالب عادل عبد المهدي بإلغاء قرار سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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