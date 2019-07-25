2019/07/25 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يحق له إعلان تبرئة قائد عمليات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي من تهمة التخابر مع المخابرات الأمريكية قبل ظهور نتائج التحقيق بشكل رسمي.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عبد المهدي لا يحق له وفق القانون إعلان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني: لا يحق لعبد المهدي إعلان تبرئة الفلاحي قبل ظهور نتائج التحقيق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني: لا يحق لعبد المهدي إعلان تبرئة الفلاحي قبل ظهور نتائج التحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).