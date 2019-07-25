الجامعة الأمريكية بكوردستان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة تينيسي

2019/07/25 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تم اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية في كوردستان وجامعة تينيسي الأمريكية حيث تعتبر كخطوة أولى لتحقيق الشراكة بين الجامعتين.

وتعتبر هذه المذكرة جزءا من بين أربع شراكات تنوي الجامعة الأمريكية في كوردستان تحقيقها هذا العام.

وبموجب هذا التفاهم يمكن لطلاب الجامعة الأمريكية في كوردستان إكمال جزء من متطلبات نيل الشهادة في جامعة تينيسي الأمريكية.

وستمنح الفرصة لطلاب الجامعة من دراسة أكثر من 160 برنامج أكاديمي في جامعة تينيسي وستخفض كلفة الدراسة على الطالب حيث سيتمكن من إكمال شهادته بدون الحاجة إلى الذهاب هناك لمدة أربعة سنوات كاملة.

إضافة إلى أنها ستمكن طلاب جامعة تينيسي الأمريكية من الألتحاق بالجامعة الأمريكية في كوردستان ونقل ساعاتهم الدراسية إلى جامعة تينيسي وخصوصا الطلية الكورد في أمريكا.

وتقع جامعة تينيسي الأمريكية على بعد حوالي 40 كيلومتر من ناشفيلد تينيسي موطن أغلبية المجتمع الكوردي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى الجامعة الامريكية بكوردستان لتحقيق اربع شراكات مع جامعة هيوستن الأمريكية و جامعة ويين الأمريكية وكذلك جامعة بوفالو الأمريكية.

سوار أحمد

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