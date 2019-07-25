وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عامًا

2019/07/25 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد الفيشاوي في الخامس من شباط من عام 1952، لأسرة ثرية في مركز "سرس الليان" بمحافظة المنوفية، مكونة من أبوين وخمسة أشقاء، كان هو أصغرهم.واسمه الحقيقي محمد فاروق الفيشاوي.بدأ في اقتحام عالم الفن عام 1973 بعد حصوله على ليسانس الآداب، من خلال مشاركته في مسلسل "المفسدون في الأرض"، ثم مسلسل "أرض النفاق".ولمع لاحقا في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" في عام 1979، أما سينمائيا فكان أحد أبرز أدواره عندما شارك في فيلم المشبوه عام 1981 مع الفنان عادل إمام.تزوج الفيشاوي من الفنانة سمية الأفي وأنجب منها ولديه "أحمد" و"عمر"، ثم انفصلا، وتزوج مرتين بعدها؛ الفنانة سهير رمزي ثم انفصلا وتزوج من امرأة أخرى من خارج الوسط الفني تدعى "نوران"، وانتهى أيضًا الأمر بالطلاق.كان الفيشاوي قد دخل مؤخرًا في غيبوبة أثناء احتجازه في أحد المستشفيات بناء على طلب الأطباء، ووافته المنية هناك، حيث كان يتلقى العلاج من مرض السرطان منذ 10 أشهر.يُذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان لأول مرة في افتتاح حفل مهرجان الإسكندرية السينمائي في دروته الـ34، في تشرين الثاني الماضي، أثناء استلامه درع التكريم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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