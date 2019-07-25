2019/07/25 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

دعا مجلس محافظة ديالى، الخميس، الى احياء مشروع بناء سجن "أبو غريب الصغير" النموذجي جنوب غرب بعقوبة.

وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى تضم سجنا مركزيا للتسفيرات في مقر قيادة شرط

بغداد اليوم- بغداد

اصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، قرارا يؤيد خلاله مقترحا في البرلمان بشأن تعديل قانون هيأة النزاهة.

وذكر المكتب الإعلامي للقضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس القضاء الاعلى أصدر عدة قرارات في جلسته التي عقدها اليو

بغداد اليوم _ ديالى

خاطبت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الخميس، وزير التربية وكالة، قصي السهيل، بشأن إعفاء مدراء مدارس في محافظة ديالى.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من نقيب المعلمين العراقيين وكالة، على كاظم الخالدي، موجهة إلى وز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. البنك المركزي يوجه المصارف بتجميد أموال المشمولين بعقوبات الخزانة الاميركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. البنك المركزي يوجه المصارف بتجميد أموال المشمولين بعقوبات الخزانة الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).