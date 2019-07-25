2019/07/25 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع كل من العراق وايران، اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بهدف ازالة الموانع بهذا الشأن بين البلدين.وقال المستشار التجاري الايراني في العراق “ناصر بهزاد” اليوم الخميس في تصريح نشرته وكالة “ايرنا”، إن “هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها الاسبوع الماضي خلال زيارة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية والوفد المرافق له الى العراق”.واضاف بهزاد أنه “بحسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وايران يوقعان اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بينهما وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وايران يوقعان اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بينهما) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وايران يوقعان اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بينهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).