الموارد تستعين بالخبرات الاستراليـة لإدارة ملف المياه وتطوير الواقع الزراعي

2019/07/25 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الموارد المائية جمال العادلي ،الخميس، على ضرورة الاستفـادة من الخبرات الاستراليـة في التقنيـات الحديثـة لـ ادارة الموارد المائيـة التي تسهـم بـ تطوير الواقـع الاروائـي والزراعي.

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