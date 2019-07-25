خاص| برلماني: من حق الحكومة حجب تخصيصات كردستان في الموازنة

2019/07/25 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الخميس، أحقية الحكومة بحجب التخصيصات المالية لإقليم كردستان في حال لم يلتزم الأخير بتسليم واردات النفط، مشدداً على أن الموازنة لجميع العراقيين.

وقال خلاطي في حديث لقناة “الاتجاه” الفضائية، إن “دعاوى قضائية عديدة تم رفعها على وزير المالية (فؤاد حسين) بسبب ارتكابه مخالفات قانونية”.

وأكد، أنه “من حق الحكومة الاتحادية حجب التخصيصات المالية لكردستان ما لم تلتزم بتسليم واردات النفط”، مضيفاً أن “الموازنة العامة لجميع الشعب وليس من حق اي جهة التلاعب بحصص المحافظات”.

يذكر أن النائب يوسف الكلابي أعلن، اليوم الخميس، تعليق عضويته في البرلمان وذلك احتجاجا على عدم تسليم كردستان واردات النفط والمنافذ، فضلا عن “تسويف” مطالب استجواب وزيري المالية والنفط.

وكانت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية كشفت، الاثنين الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً الى بغداد.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي أكد، الخميس (11 تموز 2019)، أن إقليم كردستان لم يسلم الحكومة “دولاراً واحداً” من واردات النفط لعام 2019.

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