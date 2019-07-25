2019/07/25 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، رجائي المعشر، اليوم الخميس، تنكيس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن ينكس الأعلام 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس التونسي المركز الخبري الوطني.

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