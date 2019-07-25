«الميليشيات» في الموصل تُهدد معارضيها بعقوبة «الصندوق».. ماذا تعرف عنها؟

2019/07/25 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الخبير العسكري والاستراتيجي #مؤيد_الجحيشي، اليوم الخميس، أن #الميليشيات و #الفصائل_المسلحة في #نينوى تُهدد كل من يقف بوجهها ويعارضها بـ”الصندوق”.وأوضح الجحيشي #عقوبة_الصندوق عند الميليشيات، قائلاً: […]

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