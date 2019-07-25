القبض على العلواني في الفلوجة

2019/07/25 | 19:14

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على الارهابي أبو عبد الله العلواني بقضاء الكرمة في الانبار.

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