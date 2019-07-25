2019/07/25 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على العلواني في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على الارهابي أبو عبد الله العلواني بقضاء الكرمة في الانبار.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على العلواني في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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