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القبض على العلواني في الفلوجة


القبض على العلواني في الفلوجة
2019/07/25 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على الارهابي أبو عبد الله العلواني بقضاء الكرمة في الانبار.

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