2019/07/25 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/متابعة..حددت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، موعد تنفيذ أحكام بالإعدام في حق خمسة سجناء أدانتهم محاكم فدرالية، بعد أن أوقف تطبيق أحكام مماثلة منذ عقدين من الزمن.وقال المدعي العام، وليام بار، إن “الكونغرس أذن صراحة بعقوبة الإعدام من خلال تشريعات وقعها الرئيس واعتمدها ممثلو الشعب في مجلسي الكونغرس”.وأضاف أن “وزارة العدل تدعم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعيد العمل بعقوبة الاعدام بعد عقدين من الايقاف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعيد العمل بعقوبة الاعدام بعد عقدين من الايقاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).