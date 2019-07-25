في البصرة.. 36 مدرسة أهلية نسبة النجاح فيها صفر بالمائة

2019/07/25 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب جمال المحمداوي وزارة التربية ومحافظ البصرة باتخاذ اجراءات حازمة ضد المدارس التي حققت نسب نجاح متدنية.

وذكر بيان للمحمداوي انه وبعد اعلان نتائج الثالث المتوسط، يطالب وزارة التربية ومحافظ البصرة باتخاذ اجراءات حازمة ابرزها محاسبة المدارس الاهلية التي نسبة نجاحها (0%) والبالغ عددها (36) مدرسة، وتغيير ادارات المدارس الحكومية والاهلية التي نسبة النجاح فيها اقل من (25%) واتخاذ اجراءات مناسبة بحقها .

كما طالب بتكريم المدارس الحكومية والاهلية التي بلغت نسبة النجاح فيها 100% تكريما مناسبا.

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