تعديل قانون التقاعد .. التحول من العاطلين إلى المعطلين

2019/07/25 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … في لقاء تلفزيوني مع احدى القنوات الفضائية تحدث السيد احمد ألساعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنية عن التشريعات التقاعدية التي يتم التداول بخصوصها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قال إن بعضها ربما تشهد النور في بداية العام الحالي أو اعتبارا من بداية العام القادم ، ويتضمن مشروع التعديل المقترح […]

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