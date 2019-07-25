بالصور.. أمانة بغداد افتتحت متنزه يضم 400 ألف نبتة شرق العاصمة

2019/07/25 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن افتتاح متنزه سومر العائلي رسمياً شرق العاصمة.وأفادت الأمانة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “بلدية الشعب قامت بإنشاء متنزه ضمن قاطعها البلدي وبمساحة تقدر بأكثر من أربعة دونمات في المنطقة المجاورة لمركز شرطة حي سومر وجامع السادة النعيم بعد ان قامت […]

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