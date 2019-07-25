2019/07/25 | 19:19

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الحشد الشعبي يدمر مضافة مايسمى "والي الأنبار" في صحراء المحافظة

تمكنت قوات الحشد الشعبي ،الخميس، من تدمير مضافة ما يسمى بـ"والي

الأنبار" في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية في صحراء غرب

المحافظة.

وافاد مصدر امني، إن قوة مشتركة من قوة من قيادة الحشد الشعبي

لمحافظة الانبار فوج الفرات الأول، وفوج الرد السريع السرية الثالثة

وقوة من جهاز المخابرات الوطني نفذت، اليوم، عملية أمنية في صحراء

غرب الأنبار شملت مناطق (العفايف -الكعره - وادي

الحلكوم). وأضاف أن العملية اسفرت عن تدمير وحرق عدة مضافات ومن ضمنها مضافة

والي الانبار بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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