مشروع علمي لفك لغز تشوهات الأجنة

2019/07/25 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلق في بريطانيا مشروع علمي جديد، غايته فك ألغاز عملية تطور الأجنة في الأسابيع والأشهر الأولى بعد عملية الإخصاب.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الخميس،

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