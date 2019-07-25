الفرات الاوسط تواصل تأمين قوافل الحجاج برا عبر منفذ عرعر الحدودي

2019/07/25 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط، الخميس، استمرارها بتأمين وإيصال وحماية حجاج بيت الله الحرام برا عبر منفذ كربلاء المقدسة نخيب عرعر.

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