حمار يتسبب بنزاع مسلح في ذي قار

2019/07/25 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، الخميس، بأصابة شخص نتيجة نزاع مسلح اندلع نتيجة دهس حمار شرقي محافظة ذي قار.

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