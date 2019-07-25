القبض على عصابتي سطو مسلح وتجارة مخدرات بذي قار

2019/07/25 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الخميس، بإلقاء القبض على عصابة سطو مسلح واخرى تتاجر بالمخدرات في محافظة ذي قار.

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