رئيس مجلس ذي قار يكشف لـ”كلكامش” تفاصيل أزمة المياه في المحافظة

2019/07/25 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادهدد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، الخميس، باتخاذ عقوبات قاسية تنتظر المقصرين بعملهم على خلفية أزمة الماء في المحافظة.

وقال الخاقاني في حديث لـ”كلكامش برس” إن “مجلس المحافظة يتابع يوميًا مسألة شح المياه التي تعاني منها غالبية مناطق مركز المحافظة”، لافتا إلى “وجود أسباب متعددة وراء هذه الشحة أبرزها، وجود تقصير في الدوائر، وتوقف بعض المشاريع، إضافة إلى الانطفاءات المتكررة للطاقة الكهربائية في مشاريع الماء العملاقة”.

وأضاف الخاقاني، أن “إدارة المجلس شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية لجنة الخدمات ومسؤول مكتب المتابعة، فضلا عن مسؤولين آخرين في ديوان المحافظة”، مشيراً إلى أن “مهمة اللجنة ستكون النظر بأداء مديرية ماء المحافظة والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع المهم في حياة المواطنين، ورفع توصيات اللجنة خلال 10 ايام”.

وأضاف، أن” المجلس لن يتوانى في معاقبة اي جهة يثبت تقصيرها في تقديم هذه الخدمة”، مبينا أن” العقوبات ستكون قاسية”.

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