2019/07/25 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد بالتعاون مع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) في ليون، أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.وقال الباحثون إن أولئك الذين يستهلكون 3 وجبات من السمك أو أكثر، هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض، مقارنة بغيرهم.وينطبق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يكشفون فائدة رائعة لتناول السمك 3 مرات أسبوعيا! المركز الخبري الوطني.

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