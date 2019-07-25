مدافع الكرخ يثير اعجاب النوارس

2019/07/25 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يسعى نادي الزوراء، الى التعاقد مع مدافع الكرخ مشكور كريم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال كريم لـ / المعلومة/ إن “نادي الزوراء، اتصل بي وعرض علي الانضمام الى صفوفه للدفاع عن الوانه في الموسم المقبل”.واوضح ان “هناك اتفاقاً من حيث المبدأ كي انتقل الى صفوف النوارس”، مشيراً إلى أن “الزوراء يعد حلماً […]

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