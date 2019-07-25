النقل: ميناء المعقل في البصرة يشهد حركة تجارية غير مسبوقة خلال الشهر الجاري

2019/07/25 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، ان هناك "تطورا ملموسا تشهده أرصفة ميناء المعقل خلال الشهر الجاري من خلال استقبال السفن التجارية متعددة البضاعة وكذلك تفريغ الحمولات في الساحات المخصصة بانسيابية عالية .

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