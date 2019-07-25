الصيادي يتهم وزيري المالية والنفط بـ”عدم احترام الدستور”

2019/07/25 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الخميس، وزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان بـ”عدم احترام الدستور” بسبب عدم حضورهم إلى البرلمان، فيما أشار إلى أن النفط ليس “ملكاً شخصياً لأحد”.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته “الاتجاه برس”، إن “عدم حضور وزيري المالية والنفط ومدير ديوان الرقابة المالية أمام البرلمان بحجج غير مبررة وأعذار غير مقبولة يعكس عدم احترامهم للدستور”، مشيراً إلى “الإجماع على ضرورة تطبيق الدستور الذي لا يطبق من قبل جميع الفرقاء”.

وأضاف الصيادي، أن “الجميع متفق على تطبيق الدستور في المادة التي تنص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي ويجب أن تعاد بخدمات ورواتب وتنمية لرعاية قطاعات التعليم والصحة، وهي ليست ملكا لعبد المهدي أو مسعود بارزاني ولا لوزير المالية أو لوزير النفط”.

وأشار إلى أن “الحقوق استبلت من العراقيين بالهيمنة والغطرسة على مدخرات الشعب العراقي، في قضايا تهريب النفط والأموال وعدم تطبيق الدستور وعدم تطبيق الموازنة العامة تحت أعذار غير مقبولة، بوجود السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تؤدلج وتعطي أعذاراً للخروق”.

وتابع الصيادي مخاطباً عبد المهدي: “أنت أعلى سلطة في الدولة وإدارة الموارد البشرية والحفاظ على المال العام، لماذا لا تحاسب أولئك ؟ يبدو أنك ستحاسب أمام القضاء وأمام البرلمان، لأن النفط ليس ملكاً شخصياً لأحد وتهريب النفط العراقي يجري على قدم وساق من إقليم كردستان إلى موانئ البصرة وبإرادة سياسية عبر عصابات متنفذة أدخلت نفسها ضمن الكابينة الحكومية”.

يذكر أن النائب يوسف الكلابي أعلن، اليوم الخميس، تعليق عضويته في البرلمان وذلك احتجاجا على عدم تسليم كردستان واردات النفط والمنافذ، فضلا عن “تسويف” مطالب استجواب وزيري المالية والنفط.

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