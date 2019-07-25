الحشد الشعبي يدمر مضافة

2019/07/25 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، من تدمير مضافة ما يسمى بـ"والي الأنبار" في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية في صحراء غرب المحافظة.وقال موفدنا، إن قوة مشتركة من قوة من قيادة الحشد الشعبي لمحافظة الانبار فوج الفرات الأول، وفوج الرد السريع السرية الثالثة وقوة من جهاز المخابرات الوطني نفذت، اليوم، عملية أمنية في صحراء ...

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