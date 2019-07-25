خبير أمني:عمليات إرادة النصر أجهضت محاولات التفرقة بين السكان المحليين والحشد

2019/07/25 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الأمني صفاء الأعسم، الخميس، أن عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية أجهضت محاولات التفرقة بين السكان المحليين ولاسيما في مناطق حزام بغداد ومحافظة الأنبار وقوات الحشد الشعبي.وقال الأعسم في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن” الحشد الشعبي لعب دورا كبيرا وبارزا في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية التي انطلقت السبت

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