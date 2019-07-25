2019/07/25 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، من تدمير مضافة ما يسمى بـ”والي الأنبار” في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية في صحراء غرب المحافظة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة مشتركة من قوة من قيادة الحشد الشعبي لمحافظة الانبار فوج الفرات الأول، وفوج الرد السريع السرية الثالثة وقوة من جهاز المخابرات الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يدمر مضافة “والي الأنبار” في صحراء المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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