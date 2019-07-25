الجيش الاميركي يستدعي وحدة من قواته البحرية في العراق بسبب عدم الانضباط

2019/07/25 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق استدعى الجيش الأمريكي وحدة نخبة من القوات البحرية الخاصة “Navy Seals” من العراق بسبب “عدم الانضباط والالتزام”، في خطوة نادرة، الامر الذي أدى إلى فقدان ثقة القيادة العسكرية في قدرة الفريق على أداء مهامه.وقالت قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي، في بيان، إن “قيادة عملية العزم الصلب في العراق أمرت بإعادة نشر […]

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