2019/07/25 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نور البابلي

حين نظرت ألي

أيقظت مدارات الشوق من نومها

يا أجنحة الحنين كلها لا ترتجفي

وهبت القلب نذراً له

يارفيف الأجنحة

يامداً أغمضتُ عيني

لِأرى ماخلف الغياب

شَفقٌ وردي يطلُ على ناظري

يُهدي لروحي السلام

أتأملك كغيمةٍ أسدلت عُتمتها

على حنايا الروح

فأخضرت كل مواسمي

شهقاتي وزفراتي تملأ أرجائي

فتفيض عشقا مُؤطراً لخطواتي

نجمٌ يشع في حُلمي فيعتريني ضياؤه

أنا أمرأةٌ لا تستشير المرايا

لأني أرى نفسي فيك

وكل طقوسي سبايا

وسعادتي سرٌ مدفون فيك

يأخذني منك إليك

فأنقادُ مُرغَمةً تَحُثني

خطايَ مَرةً وأتَعَثرُ أُخرى

أبحثُ عن سبيلٍ يُحررني منك

فأجد رايتي البيضاء مرفوعةً

فوقَ تفاصيلك

تُعلن انتصاراتي

برقٌ ورعدٌ وزغاريد

تزمجرُ كآهاتي

في أعماقي صرخةٍ

ان اطلقتها زلزلت

تُعلن هزيمتك فتتلاشى

أنكساراتي

أنا أمرأةٌ كالعنقاءِ

أن حلقتْ لا يَحلو لها

إلا أعناق السماءِ

أنا أمرأةٌ كجبلٍ من نارٍ

إن تَشظت تَرسمُ طريق خَطواتي

أُحيط بك ....

أُقيدُ مُعصميكَ

فتأسرني لهفتي المجنونة اليك

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