2019/07/25 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وقع كل من العراق وايران، اليوم الخميس، اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بهدف ازالة الموانع بهذا الشأن بين البلدين.وقال المستشار التجاري الايراني في العراق ناصر بهزاد في تصريح نشرته وكالة “ايرنا”، إن “هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها الاسبوع الماضي خلال زيارة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية والوفد المرافق له الى العراق”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وايران يوقعان اتفاقية لتنمية التعاون التجاري وكالة خطوة برس.

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