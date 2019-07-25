الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عدد من الإرهابيين وتقتل خمس منهم

2019/07/25 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واثر معلومات استخبارية القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الكرمة بالانبار، حيث كان الإرهابي من أنشط دعاة الانضمام لعصابات داعش ومن المروجين لأفكارهم.وفي عملية استخبارية نفذت وفق معلومات تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى من مداهمة إحدى المضافات التابعة لعصابات داعش الإرهابي في السلسلة الجبلية غرب قرية نعينيعة التابعة إلى قضاء سنجار بالموصل واشتبكت مع مجموعة من الإرهابيين وتمكنت من قتل خمسة منهم.

وتم ضبط حزام ناسف وعلاجات وأدوية طبية حيث تم تدمير المضافة والمواد ميدانيا من قبل الجهد الهندسي الخاص بالفرقة.

وفي السياق ذاته تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ ووفق معلومات استخبارية من إلقاء القبض على مسؤول التعليم لدى عصابات داعش الإرهابية في قضاء الكرمة بالانبار، وكان الإرهابي من أشد المتحمسين لتدريس مناهج داعش في مدارس الانبار وشارك بنفسه بتدريس تلك المناهج في مدارس بدر الكبرى ومدرسة البشرى، في حين تمكنت المفارز واثر معلومات استخبارية من إلقاء القبض على أحد قيادات داعش في الفلوجة والذي كان يعمل ضمن معسكر ما يسمى (ابو حمزة المهاجر) ويكنى بـ (ابو عبد الله العلواني).



قبل التحرير حيث تم القبض عليه بقضاء الكرمة في الانبار.

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