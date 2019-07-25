مسؤول محلي: الاشارات المرورية تسبب ازدحامات!

2019/07/25 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي، اليوم الخميس، ان عودة العمل بالاشارات المرورية تتسبب بازدحامات في اغلب شوارع العاصمة.وذكر بتصريح لوكالة النبأ للاخبار ان "عودة العمل بالاشارات المرورية، أمر مهم وضروري، لكن هذا الشيء تسبب بازدحامات في اغلب شوارع العاصمة، وذلك بسبب الاعتماد على الانظمة القديمة والتوقيتات والبرمجة القديمة".

وشدد الزاملي انه "على الجهات المختصة اعادة برمجة التوقيتات لعمل الاشارات المرورية، واعطاء الشارع الاكثر زحما اكثر وقتا من الشوارع الاخرى، فبقاء الاشارات على ما هي عليه، يعني تفاقم ازمة الازدحامات المرورية الخانقة في بغداد".

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