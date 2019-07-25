بالوثيقة .. البنك المركزي العراقي يجمد حسابات المشمولين بالعقوبات الأمريكية

2019/07/25 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في وثيقة معنونة الى المصارف والمؤسسات المالية للتنويه بتجميد حسابات 4 شخصيات عراقية مشمولة بالعقوبات الأمريكية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

اليكم نص الوثيقة: ص.هـ.ح.

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