2019/07/25 | 19:40

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رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

العالم الاسلامي

رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

الخميس 25 يوليو 2019 - 19:09

رئيس البرلمان التونسي والرئيس الجديد

رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

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