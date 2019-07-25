2019/07/25 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر من داخل نادي القوة الجوية اليوم الخميس، أن هناك معرقلات في تجديد عقد مدرب فريق الكرة بالجوية ايوب اديشو، فيما أشار الى تفكير الادارة بثلاثة اسماء تدريبية في حال عدم التوصل مع اديشو.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" المدرب طلب مبلغ عقد في المفاوضات بين وكيل أعماله وادارة النادي وصل الى (350) مليون دينار لتجديد العقد للموسم المقبل وهذا مالم تقتنع به الادارة خلال سير المفاوضات".

واضاف" كما طالب المدرب نفسه من ادارة النادي ابعاد بعض اللاعبين عن الفريق وعدم التجديد معهم واستقطاب اسماء جديدة ، الا ان الادارة لم تبعد الاسماء التي حددها اديشو، لذا فان المفاوضات توقفت مابين وكيل اعمال المدرب وادارة النادي".

وبين" وامام ذلك فأن هناك اسماء تدريبية مطروحة لدى الادارة في حال فشل المفاوضات مع ايوب أديشو وعدم تجديد العقد معه، وهي ناظم شاكر وعلي هادي وثائر جسام مع الملاك المساعد للمدربين الثلاثة".

يشار الى ان المدرب ايوب اديشو كان قد وقع عقدا مع الجوية في المرحلة الثانية من منافسات دوري الكرة الممتاز للموسم الماضي، واحتل مع الفريق وصافة قائمة المنافسة.

بغداد اليوم - متابعة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 في آب المقبل والتي سيفتتحها برشلونة بمواجهة أتلتيك بلباو يوم الجمعة 16 آب على ملعب "سان ماميس"، بينما يخوض ريال مدريد أولى مبارياته أمام سيلتا

بغداد اليوم/ متابعة

سخر فريق ليفربول الإنجليزي مجددًا من برشلونة الإسباني، بعد هدف النجم البلجيكي المميز ديفوك أوريجي الجديد، خلال الفترة التحضيرية للريدز، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019 / 2020.

وتستغل حسابات نادي ليفربول الرسمية على مواقع

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر مقرب من ادارة المنتخب الاولمبي العراقي، الخميس (25 تموز 2019)، بأن وديتي الاولمبي العراقي امام نظيره البحريني قد تكونان سببا في الغاء معسكر المنتخب في الدوحة القطرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لهذا السبب تعرقلت مساعي الجوية في التجديد مع اديشو.. تعرف على البدلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لهذا السبب تعرقلت مساعي الجوية في التجديد مع اديشو.. تعرف على البدلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).