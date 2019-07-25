2019/07/25 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التوقيع على اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بين ايران والعراق بهدف ازالة الموانع بهذا الشأن بين البلدين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوقيع على اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بين ايران والعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوقيع على اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بين ايران والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).