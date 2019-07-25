وزارة الخارجية الإسرائيلية تبعث بـ«رسالة» عاجلة للشعب العراقي.. هذه فحواها

2019/07/25 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وجهت وزارة #الخارجية_الإسرائيلية «رسالة» وصفتها بالعاجلة إلى #الشعب_العراقي، بمناسبة مرور عام كامل على تدشين صفحة «إسرائيل باللهجة العراقية».وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، #يسرائيل_كاتس، في تغريدة على الحساب […]

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