2019/07/25 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاتحادية ،الخميس، القبض على متاجر بالمواد المخدرة وضبط كميات منها بحوزته في بغداد.وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “قوة من الفوج 1 اللواء 1 ألقت القبض على أحد المتاجرين بالمواد المخدرة ضبط بحوزته كميات منها في منطقة النهروان شرق بغداد”.وأضاف البيان، أنه “تم تسليمه أصولياً إلى الجهات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تاجر مخدرات شرقي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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