مدرب القوة الجوية علي هادي يختار طاقمه المساعد المؤلف من: حمزة هادي مساعداً و جليل زيدان مدرباً لحراس المرمى

2019/07/25 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدربالقوةالجويةعليهادييختارطاقمهالمساعدالمؤلفمن:حمزةهاديمساعداًوجليلزيدانمدرباًلحراسالمرمى

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